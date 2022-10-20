Религиозные лидеры ОТГ будут сотрудничать в вопросе восстановления памятников на освобожденных территориях

Мусульманские религиозные лидеры стран-членов организации тюркских государств (ОТГ) будут сотрудничать в вопросе восстановления исторических, культурных и религиозных памятников, пострадавших в результате актов насилия, вандализма и стихийных бедствий на

Мусульманские религиозные лидеры стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) будут сотрудничать в вопросе восстановления исторических, культурных и религиозных памятников, пострадавших в результате актов насилия, вандализма и стихийных бедствий на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, это нашло отражение в совместном заявлении мусульманских религиозных лидеров стран-членов ОТГ.

В документе также отражено проведение совместной работы для обмена опытом между организациями, организующими туристические туры.