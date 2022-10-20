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Религиозные лидеры ОТГ будут сотрудничать в вопросе восстановления памятников на освобожденных территориях

Религиозные лидеры ОТГ будут сотрудничать в вопросе восстановления памятников на освобожденных территориях Мусульманские религиозные лидеры стран-членов организации тюркских государств (ОТГ) будут сотрудничать в вопросе восстановления исторических, культурных и религиозных памятников, пострадавших в результате актов насилия, вандализма и стихийных бедствий на
Религия
20 октября 2022 г. 13:28
Религиозные лидеры ОТГ будут сотрудничать в вопросе восстановления памятников на освобожденных территориях

Мусульманские религиозные лидеры стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) будут сотрудничать в вопросе восстановления исторических, культурных и религиозных памятников, пострадавших в результате актов насилия, вандализма и стихийных бедствий на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, это нашло отражение в совместном заявлении мусульманских религиозных лидеров стран-членов ОТГ.

В документе также отражено проведение совместной работы для обмена опытом между организациями, организующими туристические туры.

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Версия на азербайджанском языке TDT-nin müsəlman dini liderləri azad edilən ərazilərdə tarixi, mədəni və dini abidələrin bərpası üçün birgə işləyəcək

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