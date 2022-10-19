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Муфтий Узбекистана: Религиозные лидеры стран ОТГ должны укрепить сотрудничество

Муфтий Узбекистана: Религиозные лидеры стран ОТГ должны укрепить сотрудничество Религиозные лидеры стран Организации тюркских государств (ОТГ) должны наладить еще более глубокое сотрудничество.
Религия
19 октября 2022 г. 17:05
Муфтий Узбекистана: Религиозные лидеры стран ОТГ должны укрепить сотрудничество

Религиозные лидеры стран Организации тюркских государств (ОТГ) должны наладить еще более глубокое сотрудничество.

Как сообщает Report, об этом муфтий Узбекистана Нуриддин Холикназаров заявил на третьей встрече мусульманских религиозных лидеров стран ОТГ в Баку.

"Для укрепления нашего сотрудничества мы должны прикладывать больше усилий", заявил он.

По словам муфтия, работа с молодежью и другие инициативы очень важны для продвижения исламских ценностей.

Сотрудничество с религиозными центрами также один из тех пунктов, на которые стоит обращать внимание.

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