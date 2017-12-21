 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Мубариз Гурбанлы выразил отношение к предложению о создании отдельного кладбища для бывших военнослужащих

    Он заявил, что данное предложение может быть обсуждено© Report/ Firi Salim

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы выразил отношение к предложению о создании отдельного кладбища для лиц, служивших в армии.

    Как сообщает Report, М.Гурбанлы напомнил о существовании правил похорон погибших в боях солдат и их применении на всех кладбищах: "Предлагается создать отдельное кладбище. По нынешним правилам, похороны шехидов осуществляются в отдельной части кладбищ. То есть, существуют общие правила".

    Он заявил, что данное предложение может быть обсуждено.

    Отметим, что предложение о создании отдельного кладбища для шехидов было выдвинуто председателем парламентского комитета по региональным вопросам Арифом Рагимзаде.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi