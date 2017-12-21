Мубариз Гурбанлы выразил отношение к предложению о создании отдельного кладбища для бывших военнослужащих

© Report/ Firi Salim

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы выразил отношение к предложению о создании отдельного кладбища для лиц, служивших в армии.

Как сообщает Report, М.Гурбанлы напомнил о существовании правил похорон погибших в боях солдат и их применении на всех кладбищах: "Предлагается создать отдельное кладбище. По нынешним правилам, похороны шехидов осуществляются в отдельной части кладбищ. То есть, существуют общие правила".

Он заявил, что данное предложение может быть обсуждено.

Отметим, что предложение о создании отдельного кладбища для шехидов было выдвинуто председателем парламентского комитета по региональным вопросам Арифом Рагимзаде.