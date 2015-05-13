Мубариз Гурбанлы встретился с послом США в Азербайджане

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы принял посла США в Азербайджане Роберта Секуту. Об этом Report сообщили в пресс-службе комитета.

На встрече М.Гурбанлы заявил, что отношения между религией и государством в Азербайджане регулируются Конституцией страны и законом "О свободе вероисповедания": "Сегодня по толерантности и мультикультуральным ценностям Азербайджан является страной, которая может послужить образцом для мира. Различные конфессии работают свободно и в условиях взаимопонимания. В нашей стране мечети, синагоги и церкви переданы в пользование людей".

М.Гурбанлы добавил, что ремонт и восстановление некоторых мест поклонения производится за счет правительства Азербайджана.

Выразивший признательность посол заявил, что прикладывает все силы для развития отношений между двумя странами.

Он отметил, что выступая в сенате США во время выдвижения своей кандидатуры в качестве посла особо отметил, что Азербайджан является образцом высокой толерантности.