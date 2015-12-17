Мубариз Гурбанлы: Ведутся работы по созданию религиозных общин в Нардаране

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ "В настоящее время ведутся работы по созданию религиозных общин в Нардаране".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы.

Он отметил, что если есть мечеть, там обязательно должна быть религиозная община: "После создания религиозных общин в мечетях Нардарана Управление мусульман Кавказа назначит полномочных представителей для выполнения религиозных обрядов. Эти представители смогут быть имамами и ахундами мечетей после прохождения регистрации в Государственном комитете по работе с религиозными образованиями. В настоящее время ведутся работы по созданию религиозных общин в Нардаране".

М.Гурбанлы подчеркнул, что в начале 2016 года в поселке будет полностью сформирована религиозная община и только после этого мечети смогут продолжить свою деятельность.