Мубариз Гурбанлы: В средних школах Азербайджана предлагается преподавать религиозный предмет

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Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ "В средних школах Азербайджана преподают предмет "Познание мира". В рамках этого предмета дается общая информация о мировых религиях и верующих. Но этой информации недостаточно".

Как сообщает Report, об этом в интервью сайту партии "Ени Азербайджан" заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

По его словам, во время обсуждений экспертов было решено в учебнике "Познание мира" информацию о религии дать в более расширенном виде: "По нашему мнению, с тем, чтобы наша молодежь не подпадала под влияние противоречащих государственности и национальным интересам народа радикальных религиозных призывов, пропагандирующих религиозную нетерпимость идей, создающих религиозную рознь принципов, будет полезно обогатить учебник "Познание мира". Выдвигаются другие предложения, чтобы уберечь молодежь от подпадания под влияние радикальных тенденций. Так, предлагается в средних общеобразовательных школах, особенно для учеников старших классов, преподавать предметы "Мировые религии", "Религия и общество" или "Религия и культура". Названия условные. Основная цель предмета подробно рассказать ученикам о мировых религиях, а также радикальных религиозных группах, тенденциях, создающих их причинах, результатах и последствиях религиозного радикализма. Это знания, которые всю жизнь будут нужны ученикам, чтобы держаться подальше от концентрированной религиозной идеологии и не поддаваться на психологическую манипуляцию".

М.Гурбанлы отметил, что Госкомитет регулярно проводит в общеобразовательных школах и вузах республики семинары и тренинги, призванные уберегать подростков и молодежь от подпадания под экстремальную религиозную идеологию и вредные религиозные идеи: "На этих семинарах и тренингах раскрывается суть вредных религиозных тенденций и деструктивных течений, широко информируется о методах их пропаганды. Наблюдения показывают, что этот цикл просветительских мероприятий с интересом встречается со стороны учеников и студентов".