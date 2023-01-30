Мубариз Гурбанлы: В настоящее время религиозная ситуация в Азербайджане стабильна

В настоящее время религиозная ситуация в Азербайджане стабильна.

В настоящее время религиозная ситуация в Азербайджане стабильна.

Об этом, отвечая на вопрос Report, сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

По его словам, в Азербайджане попытка подорвать политическую стабильность в стране путем использования религиозного фактора изначально обречена на провал: "И силовые структуры, и общественность, и средства массовой информации играют особую роль в предотвращении таких попыток. Азербайджан - толерантная, мультикультурная и единая страна. Здесь соблюдаются исламские ценности”.