Мубариз Гурбанлы: В мире есть необходимость в диалоге, сотрудничестве

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Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ "С представителями СМИ, пишущими на тему религии, должны проводиться постоянные встречи. Потому что тема религии всегда был чувствительной. Нужно быть информированными об отдельных религиях, цивилизациях в мире. Иногда нам кажется, что у нас есть знания о религии. Естественно, специалисты владеют наиболее полной информацией".

Как сообщает Report, об этом председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы заявил, выступая на конференции на тему "Свобода слова и религиозные общины".

По его словам, обладая малым объемом информации в области религии нелегко демонстрировать позицию в определенном направлении.

Председатель комитета добавил, что сегодня наблюдаются случаи злоупотребления религией: "Некоторые создают радикальные группы и определенное противостояние в регионе и становятся причиной бедствий, оказывая влияние на мир в той или иной форме. Поэтому в мире есть необходимость в диалоге, сотрудничестве".