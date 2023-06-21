О нас

Мубариз Гурбанлы: В мечети Карабаха будут назначены религиозные деятели

Мубариз Гурбанлы: В мечети Карабаха будут назначены религиозные деятели Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы прокомментировал вопрос назначения религиозных деятелей в мечети на освобожденных территориях.
Религия
21 июня 2023 г. 13:54
Мубариз Гурбанлы: В мечети Карабаха будут назначены религиозные деятели

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы прокомментировал вопрос назначения религиозных деятелей в мечети на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, глава Госкомитета заявил журналистам, что реставрация мечетей и строительство новых на освобожденных от оккупации территориях продолжается в полном объеме.

”Я уверен, что после завершения всего этого процесса, а также по возвращении наших граждан на эти территории, будет осуществлено назначение религиозных деятелей в эти мечети", - сказал М.Гурбанлы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Mübariz Qurbanlı: “Qarabağdakı məscidlərə din xadimləri təyin olunacaq”

Другие новости из категории

Объявлено количество религиозной литературы, разрешенной к изданию в Азербайджане за последние три года
Объявлено количество религиозной литературы, разрешенной к изданию в Азербайджане за последние три года
21 июня 2023 г. 12:47
За последние 14 лет в Азербайджане ликвидировано 7 религиозных образований
За последние 14 лет в Азербайджане ликвидировано 7 религиозных образований
21 июня 2023 г. 12:46
В Азербайджане прекращены полномочия 181 религиозного деятеля 
В Азербайджане прекращены полномочия 181 религиозного деятеля 
21 июня 2023 г. 12:43
Обнародовано количество немусульманских религиозных общин в Азербайджане
Обнародовано количество немусульманских религиозных общин в Азербайджане
19 июня 2023 г. 13:38
Сегодня первая группа паломников из Азербайджана посетит Саудовскую Аравию
Сегодня первая группа паломников из Азербайджана посетит Саудовскую Аравию
17 июня 2023 г. 07:40
В Нахчыване введен в эксплуатацию комплекс мечети Гейдара
ФотоВ Нахчыване введен в эксплуатацию комплекс мечети Гейдара
15 июня 2023 г. 11:13
На этой неделе 1 440 азербайджанских паломников совершат хадж
На этой неделе 1 440 азербайджанских паломников совершат хадж
14 июня 2023 г. 12:33
Аллахшукюр Пашазаде принял посла России в связи с завершением его дипмиссии в Азербайджане
Аллахшукюр Пашазаде принял посла России в связи с завершением его дипмиссии в Азербайджане
7 июня 2023 г. 15:42
Месяц Мухаррам начнется 19 июля
Месяц Мухаррам начнется 19 июля
2 июня 2023 г. 15:21
Зампредседателя Албано-удинской христианской религиозной общины обратился к армянским религиозным деятелям
Зампредседателя Албано-удинской христианской религиозной общины обратился к армянским религиозным деятелям
23 мая 2023 г. 16:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi