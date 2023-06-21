Мубариз Гурбанлы: В мечети Карабаха будут назначены религиозные деятели

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы прокомментировал вопрос назначения религиозных деятелей в мечети на освобожденных территориях.

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы прокомментировал вопрос назначения религиозных деятелей в мечети на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, глава Госкомитета заявил журналистам, что реставрация мечетей и строительство новых на освобожденных от оккупации территориях продолжается в полном объеме.

”Я уверен, что после завершения всего этого процесса, а также по возвращении наших граждан на эти территории, будет осуществлено назначение религиозных деятелей в эти мечети", - сказал М.Гурбанлы.