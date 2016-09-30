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    Мубариз Гурбанлы: В Азербайджане нет идеологической основы FETÖ

    Председатель госкомитета: Их выявление осуществляется правоохранительными органами довольно успешно

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане нет идеологических основ террористической организации FETÖ".

    Об этом в интервью Report сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

    Затронув борьбу, проводимую в Азербайджане против FETÖ, председатель госкомитета сказал, что данный вопрос находится в центре внимания правоохранительных органов: "Даже если и есть лица, в той или иной форме следующие идеологии Фетхуллаха Гюлена, правоохранительные органы пресекают это. Их выявление осуществляется правоохранительными органами довольно успешно. Нами проводятся лишь агитационные и пропагандистские работы". 

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