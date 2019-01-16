Мубариз Гурбанлы: В прошлом году 98 религиозных общин прошли регистрацию, 22 получили отказ

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В прошлом году в Госкомитет по работе с религиозными образованиями поступило 143 обращения (138 - исламского, 5 - неисламского направления), связанных с госрегистрацией религиозных структур.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета Мубариз Гурбанлы на заседании коллегии, посвященном итогам структуры в 2018 году и предстоящим задачам.

По его словам, документы 22 религиозных структур были возвращены из-за несоответствия требованиям законодательства: "В целом, госрегистрацию прошли 98 религиозных общин (96 исламские, 2 - неисламские).

М.Гурбанлы добавил, что выданы контрольные марки для 741 наименования (801 307 единиц) литературы религиозной направленности.

За истекший период совместно с правоохранительными органами были интенсивно продолжены административные мероприятия против незаконной религиозной деятельности, а также продажи образцов религиозной литературы вне пунктов специализированной продажи.

Согласно соответствующей статье Кодекса об административных проступках было составлено 33 протокола.