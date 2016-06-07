Мубариз Гурбанлы: Созданы условия для совершения молитвы туристами, которые приедут на "Формулу-1"

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Государственный комитет по работе с религиозными организациями проводит определенные подготовительные работы в связи с соревнованиями "Формула-1", которые пройдут в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель госкомитета Мубариз Гурбанлы.

"Мы осуществили определенные мероприятия в синагогах, церквях, а также в мечетях. Учитывая количество гостей, туристов, проведены дополнительные работы для проведения их религиозных церемоний, для этого созданы все условия", - добавил М.Гурбанлы.