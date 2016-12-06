Мубариз Гурбанлы: Считаю нецелесообразным совершение намаза в вузах

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ "Азербайджан является светским государством, поэтому считаю нецелесообразным совершение намаза в государственных учреждениях, а также вузах".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы, отвечая на вопросы студентов после показа фильма "Fitnə" в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности.

Он напомнил, что одним из 5 важных столпов ислама является совершение намаза: "Однако нельзя совершать религиозный обряд в государственных учреждениях и вузах, так как, согласно законодательству, религиозные обряды должны совершаться только в местах поклонения. То есть, евреи должны молиться в синагогах, христиане - в православных и католических церквях, а мусульмане - в мечетях. Только в Баку функционируют 132 мечети. Каждый желающий может отправиться в мечеть и совершить намаз там. Наша религия создает условия для каждого человека. Если во время учебы возникает проблема для совершения зухра, его можно совершить потом. Никто не грешит этим. Естественно, мы не запрещаем совершение намаза в каком-либо помещении. Согласно законодательству, нельзя применять насилие в отношении лица, совершающего религиозный обряд в вузах, или же кого-то насильно вывести из мечети. Если кто-то призывает к этому, следует покончить с этим вопросом".