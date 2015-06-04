Мубариз Гурбанлы: Религиозная ситуация в Азербайджане стабильная

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ В Госкомитете по работе с религиозными организациями Азербайджана (ГКРРО) состоялась встреча с делегацией Еврокомиссии против расизма и нетерпимости, функционирующей в рамках Совета Европы.

Как сообщили Report в пресс-службе ГКРРО, на встрече наряду с руководством Госкомитета участвовали сотрудники службы госсоветника по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии.

Председатель Госкомитета Мубариз Гурбанлы заявил, что в Азербайджане отношения религия-государство регулируются Конституцией и законом "О свободе вероисповедания": "Сегодня Азербайджан является одной из образцовых стран в мире из-за своей толерантности и мультикультуральных ценностей".

Председатель комитета подчеркнул, что религиозная ситуация в Азербайджане стабильная и различные конфессии функционируют в условиях взаимопонимания и свободы: "В нашей стране в распоряжение людей предоставлены мечети, синагоги и церкви. Ремонт и реставрация некоторых молелен осуществляется за счет государства".

Мубариз Гурбанлы отметил, что ежегодно для религиозных общин из госбюджета выделяется финансовая помощь и эти средства также предоставляются неисламским религиозным общинам.

Члены комиссии выразили благодарность за прием и поинтересовались положением религиозных меньшинств в стране. Состоялся обмен мнениями по этим вопросам.