Мубариз Гурбанлы: Проводятся работы, направленные на выделение в Баку новых мест для кладбищ

© Report

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Законопроект "О кладбищах" на данный момент находится для рассмотрения в Кабмине. После принятия законопроекта на очередных этапах в соответствии с этими правилами будут регулироваться вопросы, связанные с выделенными новыми кладбищами, похоронами и пр."

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

По его словам, с учетом того, что Баку является крупными городом и его населяют миллионы людей, в будущем может возникнуть проблема нехватки мест на кладбищах: "Ведутся работы, направленные на выделение новых мест для кладбищ. Исполнительная власть Баку принимает соответствующие меры по этому поводу. Что же касается нехватки мест на некоторых кладбищах, на самом деле, фраза по поводу продажи мест на кладбищах не правильна. Места на кладбищах не продаются, они должны предоставляться людям бесплатно. В новых правилах это четко отражено".

М. Гурбанлы добавил, что в случае утверждения в дальнейшем правил, этим будут заниматься соответствующие органы исполнительной власти. Даже комитету могут быть переданы функции контроля в некоторых вопросах: "Выделение мест на кладбищах входит в полномочия других структур. Могут встречаться кладбища, где по объективным причинам не будет мест. Принятый в Нахчыване шаг соответствует правилам, которые будут нами утверждены. В дальнейшем эти правила будут применены и в других местах Азербайджана. Здесь нет ничего противоречащего исламским ценностям и национальным традициям. Могилы на кладбище также не могут резко отличаться друг от друга".