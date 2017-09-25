Мубариз Гурбанлы прокомментировал именование "имамами" назначаемых УМК в мечети религиозных деятелей

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Стамбул. 25 сентября. REPORT.AZ/ Председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы прокомментировал решение об именовании "имамами" религиозных деятелей, назначаемых Советом казиев Управления мусульман Кавказа в мечети.

Как сообщил турецкому бюро Report находящийся с визитом в Турции М.Гурбанлы, в Азербайджане за мечети и их управление отвечает Управление мусульман Кавказа: "Управлением мусульман Кавказа в официально функционирующие мечети назначаются официальные религиозные деятели. Недавно при проведении собрания Совета казиев Управления мусульман Кавказа шейхульислам предложил, чтобы в Азербайджане религиозные деятели были представлены на основе единой системы, под общим названием. В результате обсуждений в Совете казиев на основе голосования было решено в дальнейшем назначаемых в Азербайджане в мечети религиозных деятелей называть "имамами".

Термин "имам" и до этого употреблялся в мечетях Азербайджана. Ввиду того, что мы прилагаем усилия для претворения в жизнь политики исламской солидарности, единства, открыто говорили, что называть назначаемых в мечети религиозных деятелей в зависимости от течения неверно, и это предложение шейхульислама было утверждено Советом казиев. Сейчас в Азербайджане уточнены различные религиозные должности при назначении религиозных деятелей. Это "мутавели", "имамнаиб", "имам", "полномочный представитель Управления мусульман Кавказа", "назначенные шейхульисламом УМК казии".

Это должности для религиозных деятелей, назначаемых на должностные позиции религиозного управления в религиозной сфере Азербайджана. Здесь нет никакой дискриминации, эта система и в дальнейшем будет осуществляться УМК. Назначение религиозных деятелей также осуществляется Советом казиев. Шейх предлагает, идет обсуждение, проходит специальная проверка, сдается экзамен и после происходит официальное назначение. Вопрос официального назначения религиозных деятелей в Азербайджане претворяется в жизнь последовательно. Госкомитет по работе с религиозными структурами как госструктура участвует в этих работах вместе с УМК. Я считаю, что это предложение очень важно и значимо, очень ценно и полезно для Азербайджана".