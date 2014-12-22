Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ 25 декабря председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы примет граждан в Гяндже.

На приеме могут участвовать граждане из Гянджи, Акстафы, Газаха, Шемкира, Гедабека, Геранбоя, Самуха, Гейгеля, Дашкесана, Товуза, Нафталана и Кельбаджара.