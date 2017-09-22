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    Мубариз Гурбанлы посетит Турцию

    Он примет участие в международной конференции на тему Исламская солидарность на примере турецко-азербайджанской дружбы© Report

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Делегация, возглавляемая председателем Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Мубаризом Гурбанлы, 23-26 сентября будет находиться с визитом в Турции.

    Как сообщили Report в комитете, целью визита является участие в организуемой 25 сентября этого года в Стамбуле международной конференции на тему "Исламская солидарность на примере турецко-азербайджанской дружбы".

    В состав делегации вошли депутаты Милли Меджлиса, вице-президент Национальной академии наук Иса Габиббейли, председатель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Турция Ахлиман Амирасланов и Джаваншир Пашазаде.

    В то же время, в рамках совместного проекта Госкомитета по работе с религиозными образованиями и Европейского Союза представители Комитета и действующих в Азербайджане религиозных общин 26-27 сентября этого года будут находиться с визитом в Брюсселе.

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