Мубариз Гурбанлы посетит Королевство Саудовская Аравия

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы с 28 октября по 3 ноября текущего года будет находиться с визитом в Королевстве Саудовская Аравия.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Госкомитета.

Целями визита, который состоится по приглашению министра по делам ислама, вакуфов, призыва и наставления Салиха ибн Абдуль-Азиз Аль аш-Шейха, является расширение существующих связей между двумя странами, укрепление совместных усилий в области предотвращения религиозного экстремизма и насилия, а также взаимный обмен опытом.

На встречах будут проведены обсуждения вопросов, связанных с объявлением 2017 года "Годом исламской солидарности" в нашей стране, работой, проделанной в рамках этого года, формированием в мире положительного имиджа ислама, изучением со стороны исламских стран существующей в Азербайджане образцовый модели толерантной и мультикультуральной среды.