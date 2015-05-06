​Мубариз Гурбанлы: Получение молодежью религиозного образования за рубежом должно регулироваться государством

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Азербайджана Мубариз Гурбанлы, находящийся с визитом в Исламской Республике Иран, встретился с ректором Международного Университета аль-Мустафа Али Реза Арафи. Об этом заявили Report в пресс-службе Госкомитета.

М.Гурбанлы отметил, что получение молодежью религиозного образования за рубежом должно регулироваться государством.

Отметив, что и в Азербайджане молодежь получает религиозное образование, М.Гурбанлы рассказал о деятельности Исламского университета, факультета богословия Бакинского государственного университета.

Али Реза Арафи, рассказав о руководимом им учебном заведении, отметил, что в Университете аль-Мустафа обучается 30 тыс. студентов. Университет тесно сотрудничает с вузами Европы. Наряду с получением религиозного образования, молодежь изучает здесь и светские науки. А.Арафи отметил, что некоторые представители молодежи с низким уровнем мировоззрения попадают под влияние пропаганды и присоединяются к религиозным группировкам. Предотвратить подобные случаи можно путем взаимного сотрудничества, и обеспечив высокий уровень образования молодежи.

В ходе встречи состоялись обсуждения по вопросам сотрудничества учреждений образования Ирана и Азербайджана, обмена студентами и преподавателями.

Затем М.Гурбанлы встретился с азербайджанскими студентами, получающими образование в Международном Университете аль-Мустафа, поинтересовался их проблемами.

М.Гурбанлы также встретился с известным религиозным деятелем Ирана, исламоведом Джафаром Субхани, с которым обсудил научное мировоззрение исламских богословов, методы борьбы с радикальными религиозными течениями и другие вопросы.

На встрече принял участие представитель Управления мусульман Кавказа в Иране Шамиль Расулов.