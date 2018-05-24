Мубариз Гурбанлы: Озвучивающих азан не по расписанию УМК накажут

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Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ "На сегодняшний день в наш адрес не поступало обращений в связи с озвучиванием азана в мечетях в разнящееся время в месяц Рамазан".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы.

По его словам, есть утвержденное Управлением мусульман Кавказа (УМК) расписание:

"Если какая-то мечеть не последует официальному расписанию азана, будут приняты меры. Наши представители на местах могут составить протокол в отношении имамов и наибов, озвучивающих азан в отличающееся от указанного в расписании УМК времени".