Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями (ГКРРО) Азербайджана Мубариз Гурбанлы отправился с визитом в Италию. Об этом сообщили Report в пресс-службе ГКРРО.

По инициативе межпарламентской рабочей группы Азербайджан-Италия 10 декабря в Риме пройдет конференция на тему "Религиозное совместное проживание в странах с исламскими традициями. Сосуществование различных религий в мусульманских странах: опыт Азербайджана", организованная Милли Меджлисом Азербайджана и Сенатом Италии.

Председатель Госкомитета Мубариз Гурбанлы выступит на конференции с докладом "Отношения государство-религия в исламском мире: проблема глобализации".

В конференции примут участие политические и религиозные образования Азербайджана, Италии, Папского государства, а также представители научно-исследовательских центров.