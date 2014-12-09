Мубариз Гурбанлы отправился с визитом в Италию

По инициативе межпарламентской рабочей группы Азербайджан-Италия 10 декабря в Риме пройдет конференция на тему "Религиозное совместное проживание в странах с исламскими традициями. Сосуществование различных религий в мусульманских странах: опыт Азербайджана", организованная Милли Меджлисом Азербайджана и Сенатом Италии.
Председатель Госкомитета Мубариз Гурбанлы выступит на конференции с докладом "Отношения государство-религия в исламском мире: проблема глобализации".
В конференции примут участие политические и религиозные образования Азербайджана, Италии, Папского государства, а также представители научно-исследовательских центров.
News DepartmentАвтор новости
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