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Мубариз Гурбанлы обсудил с членами общины мечети "Мешеди Дадаш" назначение нового имама

Мубариз Гурбанлы обсудил с членами общины мечети "Мешеди Дадаш" назначение нового имама Председатель Государственного комитета по работе с религиозными учреждениями Мубариз Гурбанлы встретился с членами религиозной общины мечети "Мешеди Дадаш" Насиминского района Баку.
Религия
13 марта 2023 г. 17:57
Мубариз Гурбанлы обсудил с членами общины мечети Мешеди Дадаш назначение нового имама

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными учреждениями Мубариз Гурбанлы встретился с членами религиозной общины мечети "Мешеди Дадаш" Насиминского района Баку.

Об этом Report сообщили в Госкомитете.

Председатель комитета выступил с речью и рассказал о строительстве и восстановлении религиозных мест поклонения, о заботе государства по отношению к религиозным общинам.

Он сказал, что в стране придается особое значение сохранению национальных и моральных ценностей, обеспечивается свобода религиозных убеждений, создаются все условия для того, чтобы верующие могли свободно совершать религиозные обряды и церемонии.

Гурбанлы обсудил с членами религиозной общины будущую деятельность общины, назначение нового имама в мечеть "Мешеди Дадаш".

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Версия на азербайджанском языке Mübariz Qurbanlı icma üzvləri ilə “Məşədi Dadaş” məscidinə yeni imam təyinatını müzakirə edib

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