Мубариз Гурбанлы: Объединение тюркских государств не направлено против кого-либо

"Объединение тюркских государств не направлено не направлено против кого-либо".

"Объединение тюркских государств не направлено не направлено против кого-либо".

Как сообщает Report, об этом председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы сказал на конференции на тему "Богатство тюркско-исламского наследия и его ценность перед актуальными проблемами современности".

Он отметил, что сегодняшнее положение исламского мира обуславливает единство и сплоченность:

"На пути создания и прогресса Организации тюркских государств незаменима роль Азербайджана и Турции".

По его словам, после распада Советского Союза предпринимался ряд шагов для объединения тюркского мира:

"Объединение тюркских государств не направлено против кого-либо. Объединение служит миру и прогрессу".