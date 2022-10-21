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Мубариз Гурбанлы: Объединение тюркских государств не направлено против кого-либо

Мубариз Гурбанлы: Объединение тюркских государств не направлено против кого-либо "Объединение тюркских государств не направлено не направлено против кого-либо".
Религия
21 октября 2022 г. 09:51
Мубариз Гурбанлы: Объединение тюркских государств не направлено против кого-либо

"Объединение тюркских государств не направлено не направлено против кого-либо".

Как сообщает Report, об этом председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы сказал на конференции на тему "Богатство тюркско-исламского наследия и его ценность перед актуальными проблемами современности".

Он отметил, что сегодняшнее положение исламского мира обуславливает единство и сплоченность:

"На пути создания и прогресса Организации тюркских государств незаменима роль Азербайджана и Турции".

По его словам, после распада Советского Союза предпринимался ряд шагов для объединения тюркского мира:

"Объединение тюркских государств не направлено против кого-либо. Объединение служит миру и прогрессу".

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Версия на азербайджанском языке Mübariz Qurbanlı: “Türk dövlətlərinin birləşməsi digər dövlətlərə qarşı çevrilməyib”

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