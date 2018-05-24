Мубариз Гурбанлы о муллах, управляющих траурными церемониями без официального разрешения

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы высказался по поводу проведения религиозных и траурных церемоний муллами (звание мусульманского религиозного деятеля - ред.), не имеющими на то официального разрешения.

Как сообщает Report, Мубариз Гурбанлы отметил, что подобные мероприятия может проводить только лицо, получившее на то официальное разрешение, и это относится не только к Исламу.

"Если кто-то совершает действия, противоречащие исламу, он будет наказан в административном порядке. Незаконное ведение религиозных обрядов категорически запрещено. Если кто-то перекидывает в руках четки, облачился в специальную одежду, но занимается религиозной деятельностью без специального на то разрешения, он совершает противоправные действия. С подобными явлениями мы боремся и будем бороться. Порой эти лица обманывают людей, заключая фальшивый кябин (религиозный брак - ред.)", - отметил Гурбанлы.

По словам председателя Госкомитета, религиозные деятели не имеют права управлять похоронными церемониями без официального разрешения: "Порой некие, именующие себя муллами, гадают по Корану. Эти люди перечат догмам ислама. Поэтому мы создаем совершенную систему в религиозной сфере".