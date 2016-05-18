​Мубариз Гурбанлы: Некоторые силы используют религиозные радикальные группировки ради геополитических интересов

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ “Азербайджан является частью исламского мира и происходящие в исламском мире события неминуемо влияют на нас".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы в ходе церемонии презентации фильма “Fitnə” в Академии государственного управления при Президенте Азербайджана.

Председатель комитета отметил, что некоторые силы используют религиозные радикальные группировки ради геополитических интересов: "Поэтому в процессе отношений "государство-религия", наряду с сохранением исламских ценностей, необходимо усилить борьбу с религиозным радикализмом всеми средствами".