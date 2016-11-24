Мубариз Гурбанлы: Некоторые, отправляющиеся за рубеж под видом паломничества, совершают действия, противоречащие интересам Азербайджана

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане существуют правила, связанные с посещением религиозных мест. Лица, посещающие такие места, и организаторы поездок должны получить согласие Госкомитета по работе с религиозными структурами".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

По его словам, правила не касаются лишь тех, кто совершает паломничество Хадж: "Паломничество Хадж организовывается УМК на основе подписанного с Саудовской Аравией протокола. Для других поездок должно быть получено разрешение. Очень жаль, что компании, занимающиеся поездками в другие религиозные места, прибегают к незаконным действиям".

Председатель госкомитета заявил о проведении в настоящее время расследований по данному вопросу: "В связи с этим определенные структуры получили указания. Под видом посещения религиозных мест сотни людей увозятся за границу. Некоторые из них совершают действия, противоречащие интересам Азербайджана".

Как отметил М.Гурбанлы, государство не намерено вводить ограничения на поездки в Кербалу: "Однако при организации поездок должен быть порядок. Мы должны знать, куда едут сотни наших граждан и кто несет ответственность во время поездки".