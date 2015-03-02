​Мубариз Гурбанлы находится в Турции

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами (ГКРРС) Мубариз Гурбанлы находится с официальным визитом в Турции по приглашению главы Управления по делам религии этой страны Мехмета Гермеза.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГКРРС.

В рамках визита запланированы встречи М.Гурбанлы в Управлении по делам религии, обсуждение вопросов, связанных с укреплением сотрудничества и связей в области религии между двумя странами. В то же время планируются встречи М.Гурбанлы с государственными и правительственными официальными лицами, а также председателем Великого национального собрания Турции Джемилем Чичек и заместителем премьер-министра Булент Арынч.