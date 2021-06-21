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Мубариз Гурбанлы: На освобожденных территориях восстанавливаются мечети

Мубариз Гурбанлы: На освобожденных территориях восстанавливаются мечети Председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы рассказал о работах, проведенных в связи с восстановлением мест религиозного поклонения на освобожденных от оккупации территориях.
Религия
21 июня 2021 г. 11:36
Мубариз Гурбанлы: На освобожденных территориях восстанавливаются мечети

Председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы рассказал о работах, проведенных в связи с восстановлением мест религиозного поклонения на освобожденных от оккупации территориях.

Как передает Report, в разговоре с журналистами Мубариз Гурбанлы напомнил, что там имеются мечети, церкви и храмы, относящиеся к периоду Кавказской Албании.

Председатель сказал, что в настоящее время принимаются серьёзные меры по их восстановлению: "На освобожденных от оккупации территориях осталась всего одна из 67 мечетей. И даже ее пытались арменизировать. Другие мечети были полуразрушены или и вовсе уничтожены. Православные церкви на той территории либо разрушили, либо пытались арменизировать. На этих землях уже начаты работы по восстановлению мечетей".

М.Гурбанлы подчеркнул, что в храмы, относящиеся к периоду Кавказской Албании организуются визиты албанской религиозной общины: "Предпринимаются шаги по восстановлению этих храмов. Эти работы выполняются соответствующими госструктурами".

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Версия на азербайджанском языке Mübariz Qurbanlı: "Azad olunan ərazilərdə məscidlər bərpa olunur"

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