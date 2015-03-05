Мубариз Гурбанлы: Мы способны пресечь проникновение на территорию Азербайджана группировок из других стран

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ “В рамках визита в Турцию я провел встречи с рядом официальных лиц и руководителей религиозных структур. Я пришел к выводу, что в Турции борьба с религиозными группировками находится на высоком уровне". Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы в связи с вопросом о деятельности в Азербайджане ветви религиозного течения "параллельного государства" (нурсистов) и борьбе с ним.

Председатель комитета отметил, что в имеющей 80-миллионное население Турции религиозные группировки не получают широкого распространения, и основной причиной этого является многосторонняя деятельность в сфере религиозного просветительства: "Правительство Турции предпринимает определенные шаги в связи с вопросом о "параллельном государстве". В обществе распространяется информация о существовании ветви этого течения в Азербайджане. Однако в Азербайджане существует общественно-политическая стабильность, и мы способны пресечь проникновение на территорию Азербайджана группировок из других стран. Подобные группировки не могут укорениться в Азербайджане".