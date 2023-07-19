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Мубариз Гурбанлы: Мы не можем регулировать все траурные церемонии

Мубариз Гурбанлы: Мы не можем регулировать все траурные церемонии В последнее время цель назначения женщин на должности исполнителя религиозных обрядов состоит в том, чтобы проповедовать истинную религию на траурных церемониях.
Религия
19 июля 2023 г. 13:55
Мубариз Гурбанлы: Мы не можем регулировать все траурные церемонии

В последнее время цель назначения женщин на должности исполнителя религиозных обрядов состоит в том, чтобы проповедовать истинную религию на траурных церемониях.

Как передает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы.

Председатель комитета отметил, что для проведения траурных церемоний необходимо соответствующее образование: "Мы не можем заставить граждан приглашать определенных лиц. В этом вопросе граждане придерживаются собственного выбора. Поэтому возникают определенные проблемы. Иногда из-за этого неуместно критикуют комитет и Управление мусульман Кавказа. Следует учитывать, что население Азербайджана более 10 миллионов человек. Мы не можем регулировать все траурные церемонии. В комитете насчитывается всего лишь 179 сотрудников. Мы занимаемся стратегией. Человек без образования не должен совершать религиозные обряды. В мечетях мы урегулировали этот вопрос".

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Версия на азербайджанском языке Mübariz Qurbanlı: "Bəzən təyinatı olmayan şəxslər yas mərasimlərini idarə edir"

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