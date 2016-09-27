Мубариз Гурбанлы: Мы не должны допустить, чтобы мечети превратились в политическую арену

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ "В некоторых регионах Азербайджана пытаются осуществить тазия (ред. - оплакивание) Имама Хусейна в иной форме".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

По его словам, нельзя допускать, чтобы кто-то превращал мечети в политическую арену: "Отношения государство-религия в каждой стране своеобразны. Наша религия едина. Однако, модели отношений государство-религия могут отличаться. Это аксиома. Мы должны отличать эту разницу. Проведение в какой-либо стране религиозных церемоний в той или иной форме свойственно именно ей. Это не может быть свойственно нам. Мы отмечаем исламские традиции так, как этот делал наш народ на протяжении всей истории. В случае, если мы не будет защищать эти ценности, радикальным группировкам удастся вторгнуться в наши мечети, что создаст проблему для нашей безопасности".