Мубариз Гурбанлы: Мы боремся не с религией, а с религиозным радикализмом

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ "В Азербайджане нет борьбы с религией. Мы боремся с религиозным радикализмом".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями (ГКРРО) Мубариз Гурбанлы на совместной конференции с Низаминской районной исполнительной властью на тему "Наши мультикультуральные и толерантные ценности: историчность, наследование, современность".

По его словам, было бы наивным думать о том, что события, происходящие в результате религиозного радикализма в различных странах мира, никогда не произойдут в Азербайджане: "Осложнения религиозного радикализма пока не коснулись нас. Однако нельзя успокаиваться. Наивно думать о том, что подобные радикальные группы не смогут когда-либо укорениться тут и, прикрываясь религией, вызвать беспорядки в стране. Поэтому одной из больших проблем, стоящих перед нами сегодня, является борьба с религиозным радикализмом в Азербайджане".