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    Мубариз Гурбанлы: Мероприятия в связи с днем Ашура будут проходить согласно фетве УМК

    В мечетях регулярно проводятся мониторинги и будут проводиться дальше© Report/ Firi Salim

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ "Все идеи, распространенные в фетве Управления мусульман Кавказа о мероприятиях в связи с днем Ашура, будут осуществлены во всех мечетях".

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

    По его словам, мероприятия в связи с днем Ашура будут выполнены согласно законодательству на высоком уровне.

    Председатель комитета отметил, что в мечетях регулярно проводятся мониторинги и будут проводиться дальше: "Целью является установить следование или неследование законам".

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