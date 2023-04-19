Мубариз Гурбанлы: Намеренно провоцируемые на религиозной почве конфликты представляют серьезную угрозу

Конфликты, намеренно провоцируемые на религиозной почве, представляют серьезную угрозу международной безопасности.

Конфликты, намеренно провоцируемые на религиозной почве, представляют серьезную угрозу международной безопасности.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариза Гурбанлы, опубликованной в официальной газете.

"Азербайджанское государство обеспечивает равенство прав представителей всех религий. В стране созданы необходимые условия для функционирования религиозных структур”, - подчеркнул он.

Глава Госкомитета отметил, что в стране ведется работа по религиозному просвещению, направленная на укрепление взаимного доверия между представителями различных религиозных конфессий, а также на предотвращение религиозных предрассудков, фанатизма, радикализма и экстремизма, конфликтов и дискриминации на религиозной почве и других негативных проявлений.

По его словам, усиление влияния религии на геополитические процессы в современную эпоху обусловлено рядом причин: "Круги, стремящиеся создать угрозу религиозной безопасности стран, пытаются совершить провокации религиозно-этнического характера. Они пытаются дестабилизировать обстановку под завесой религии, прибегая к религиозной дискриминации и экстремизму, утверждая, что якобы межконфессиональный диалог наносит ущерб религиозно-культурной идентичности. Подобный подход способствует усилению религиозного экстремизма и ксенофобии. Конфликты, целенаправленно провоцируемые на религиозной почве, представляют серьезную угрозу международной безопасности. Межрелигиозный диалог формирует критерии гармоничного развития общества, обеспечивает связь между религиозно-культурными ценностями”.