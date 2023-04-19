Мубариз Гурбанлы: Намеренно провоцируемые на религиозной почве конфликты представляют серьезную угрозу

Конфликты, намеренно провоцируемые на религиозной почве, представляют серьезную угрозу международной безопасности.
Как сообщает Report, об этом говорится в статье председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариза Гурбанлы, опубликованной в официальной газете.
"Азербайджанское государство обеспечивает равенство прав представителей всех религий. В стране созданы необходимые условия для функционирования религиозных структур”, - подчеркнул он.
Глава Госкомитета отметил, что в стране ведется работа по религиозному просвещению, направленная на укрепление взаимного доверия между представителями различных религиозных конфессий, а также на предотвращение религиозных предрассудков, фанатизма, радикализма и экстремизма, конфликтов и дискриминации на религиозной почве и других негативных проявлений.
По его словам, усиление влияния религии на геополитические процессы в современную эпоху обусловлено рядом причин: "Круги, стремящиеся создать угрозу религиозной безопасности стран, пытаются совершить провокации религиозно-этнического характера. Они пытаются дестабилизировать обстановку под завесой религии, прибегая к религиозной дискриминации и экстремизму, утверждая, что якобы межконфессиональный диалог наносит ущерб религиозно-культурной идентичности. Подобный подход способствует усилению религиозного экстремизма и ксенофобии. Конфликты, целенаправленно провоцируемые на религиозной почве, представляют серьезную угрозу международной безопасности. Межрелигиозный диалог формирует критерии гармоничного развития общества, обеспечивает связь между религиозно-культурными ценностями”.