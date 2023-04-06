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Мубариз Гурбанлы: Иранский режим пытался разместить своих людей в мечетях Азербайджана

Мубариз Гурбанлы: Иранский режим пытался разместить своих людей в мечетях Азербайджана Иранский режим пытался разместить своих людей в мечетях Азербайджана.
Религия
6 апреля 2023 г. 12:33
Мубариз Гурбанлы: Иранский режим пытался разместить своих людей в мечетях Азербайджана

Иранский режим пытался разместить своих людей в мечетях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

По его словам, Госкомитет вел последовательную и целенаправленную работу, чтобы не допустить этого: "Иранский режим пытается оказать давление с помощью религиозной идеологии. Он хочет распространить свою государственно-религиозную модель в Азербайджане и других соседних странах. Для проведения этой пропаганды в Азербайджане использовались социальные сети. Госкомитет проводит большую работу по предотвращению подобных ситуаций".

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Версия на английском языке Mubariz Gurbanli: Iranian regime tried to place its people in mosques in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Mübariz Qurbanlı: "İran rejimi Azərbaycandakı məscidlərə öz adamlarını yerləşdirməyə çalışıb"

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