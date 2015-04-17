​Мубариз Гурбанлы: ИГИЛ не может представлять для Азербайджана никакой угрозы

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы на прошедшей сегодня при организационной поддержке госкомитета и Совета по прессе пресс-конференции на тему "Национально-нравственные и религиозные ценности: история, современность" выступил по поводу деятельности террористической группировки ИГИЛ.

Как сообщает Report, М.Гурбанлы отметил, что ИГИЛ не может представлять опасности для Азербайджана: "В стране предпринимаются меры безопасности. Министерство национальной безопасности проводит операции против радикальных религиозных группировок. Деятельность таких группировок как ИГИЛ не может представлять угрозу для Азербайджана. Подобные группировки исчезнут, как только потеряют источники финансирования. В исламе убийство считается грехом. А эти радикальные силы учиняют в мире теракты, убивают людей, что противоречит ценностям ислама".