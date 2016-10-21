Мубариз Гурбанлы: ИГИЛ и FETÖ объединяют совместные ценности - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Интервью председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями (ГКРРО) Мубариза Гурбанлы агентству Report

- Мубариз муаллим, какие вопросы в основном обсуждались в рамках вашего визита в Турцию?

- На Саммите на тему "Ислам в Евразии. Перспективы, единение и солидарность против злоупотребления религией", который проходил 9-11 октября, мы участвовали по приглашению председателя Комитета по делам религии Турции Мехмета Гёрмеза. Целью визита был обмен мнениями касательно будущего ислама в этом регионе и действий против злоупотребления религией, учреждений по религиозному обучению, глобальных угроз и угрозы насилия - влияния ИГИЛ, FETÖ на Евразийский регион, путей предотвращения злоупотребления религией и по другим вопросам.

Выступления и проведенные в течение двух дней обсуждения показали, что все страны-участники занимают принципиальную позицию в этих вопросах и являются сторонниками совместной борьбы с ними.

Также были обсуждены актуальные вопросы по поводу мигрантов, дискриминации между мусульманскими и немусульманскими мигрантами, наблюдающейся на Западе, который представляет себя как сторонник демократии и защитник прав человека.

- Какие вопросы в основном были подчеркнуты в рамках темы борьбы с FETÖ?

- Президент Реджеп Тайип Эрдоган, председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде и другие спикеры подчеркнули, что FETÖ является самой опасной террористической организацией современного мира. Принимающая участие в мероприятии наша делегация еще раз выразила однозначную позицию нашего государства, президента Ильхама Алиева, решительно осудила все террористические события в братской Турции, в том числе попытку государственного переворота 15 июля, и отметила, что турецкий народ, несмотря на предвзятое отношение ряда стран, с честью вышел из этого испытания истории, тесно сплотившись вокруг президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Азербайджан всегда и во всех случаях демонстрировал и будет демонстрировать свой протест против террора, в том числе против деятельности таких террористических организаций, как ИГИЛ и FETÖ. Мы подчеркнули, что наше государство всгда было сторонником справедливости.

Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что террор является бедой всего человечества и наша страна является сторонником совместной борьбы с террором во всех его проявлениях, независимо от того, под каким названием он функционирует. Турция, так же как и в других вопросах, является основным партнером Азербайджана в данном вопросе.

- Как по-вашему, в каких сферах в Азербайджане больше всего функционировали сторонники FETÖ?

- В Азербайджане могут быть определенные связи этой организации, однако здесь нет сильной идеологической поддержки. Они развернули свою деятельность здесь в первые годы восстановления государственной независимости, когда царила хаотичная ситуация.

В Азербайджане, так же как и в других странах, первых их действием стало воздействие на образование. Они открыли здесь лицеи, университет. По сравнению с системой советского образования они предлагали лучшее образование, поэтому могли спокойно действовать. Однако по мере укрепления нашего государства была начата работа по пресечению их деятельности, так же как и деятельности остальных радикальных течений. С 2009 года в Азербайджан не ввозится и не распространяется литература, аудио и видеоматериалы, принадлежащие организации Фетхуллаха Гюлена и нурсистам.

Могу однозначно сказать, что FETÖ не имеет никакого отношения к религии, это не религиозная организация, это замаскированная политическая организация. Наши правоохранительные органы ведут напряженную и успешную работу по выявлению и пресечению деятельности носителей "идеологии" Фетхуллаха Гюлена в Азербайджане в той или иной форме.

- Несколько месяцев назад в турецкой прессе появилась информация о том, что в Азербайджане находится более 3 тыс. "Домов света" ("İşıq evi"). Насколько это реально?

- Откровенно говоря, я не знаю, откуда взята эта цифра, но думаю, что это очень преувеличенная информация. Этот вопрос находится под контролем и предпринимаются определенные меры.

- Мубариз муаллим, может ли быть какая-то связь между лицами, отправляющимися воевать из Азербайджана в Сирию, и лицами, служащими организации FETÖ?

- Как я указал выше, Азербайджан осуждает все террористические организации, независимо от того, под какими названиями они функционируют, и ведет с ними борьбу. Террорист есть террорист, важна не его одежда, не внешний вид, а его гнусное мировоззрение. Мы не делим терроризм на лояльные и радикальные группы, так как в итоге обе опасны для общества, государства и человечества. Если посмотреть на примере событий 15 июля в Турции, можно сказать, что ИГИЛ открыто занимается своей деятельностью и является явной угрозой, а FETÖ - это скрытая часовая бомба, размещенная в различных государственных структурах, которая может взорваться при любой возможности и в любой момент. То есть ИГИЛ и FETÖ объединяют совместные ценности: анархия, террор.

- В каких регионах Азербайджана чаще встречаются случаи занятия подрывной деятельностью под прикрытием религии?

- Мы не сторонники подобного разделения. К этим вопросам относимся в комплексной форме. В противном случае, радикалы воспользуются присутствием особого контроля и внимания в данном регионе и могут укрепиться в других регионах.