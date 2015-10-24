Мубариз Гурбанлы и Аллахшюкур Пашазаде прокомментировали предотвращение митинга верующих в Гяндже

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ "В месяц Мухаррам, в день Ашура всегда наблюдается массовое скопление людей. События в Гяндже совсем не такие, как преподносят их СМИ. Люди хотели провести шествие к мечети Шаха Аббаса, но эта попытка была предотвращена".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы.

Он отметил, что проведение шествия недопустимо: "Траурные мероприятия должны проводиться внутри мечети. Мы неоднократно заявляли, что несмотря на массовость, акций и шествий быть не должно".

М.Гурбанлы также подчеркнул, что в Азербайджане существует толерантность, межрелигиозные отношения находятся на высоком уровне.

Председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде также прокомментировал этот вопрос: "Нельзя раздувать события в Гяндже. Есть люди, готовые раздуть этот вопрос. Здесь не может быть и речи о политическом вопросе. Все должно регулироваться в рамках закона".