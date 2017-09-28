Мубариз Гурбанлы: Мы пока не встречались с каким-либо правонарушением в связи с месяцем Мухаррам

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Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ "Мы пока не встречались с каким-либо правонарушением в связи с месяцем Мухаррам".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

Он отметил, что будут проведены работы для следования принципам, указанным в фетве, выданной Управлением мусульман Кавказа в связи с месяцем Мухаррам: "Госкомитет и местные структуры УМК предпринимают меры, чтобы обеспечить проведение месяца Мухаррам в соответствии с законодательством Азербайджана и фетвы УМК. Я уверен, что никаких инцидентов не будет, и наши граждане смогут провести траур по имаму Гусейну в рамках религии, правил и законов".