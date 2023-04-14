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Мубариз Гурбанлы: Армяне пытаются представить ложную информацию мировому сообществу

Мубариз Гурбанлы: Армяне пытаются представить ложную информацию мировому сообществу Фальсифицируя историко-культурное наследие азербайджанцев на территории Армении, армяне преследуют цель уничтожить историческую связь этих территорий с азербайджанцами и представить ложную информацию мировому сообществу.
Религия
14 апреля 2023 г. 11:39
Мубариз Гурбанлы: Армяне пытаются представить ложную информацию мировому сообществу

Фальсифицируя историко-культурное наследие азербайджанцев на территории Армении, армяне преследуют цель уничтожить историческую связь этих территорий с азербайджанцами и представить ложную информацию мировому сообществу.

Как сообщает Report, председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы заявил об этом на X международной конференции "Кавказская Албания: Религиозная и cоциальная жизнь".

По его словам, на признанных ООН территориях Азербайджана, которые почти 30 лет были оккупированы Арменией, проведены этнические чистки и совершен геноцид: "Более 60 мечетей, около 200 святынь были разрушены или осквернены, албанские христианские храмы были фальсифицированы и григорианизированы или разрушены. Кроме того, православная церковь в Ходжавендском районе была разграблена и разрушена армянами".

Председатель Госкомитета подчеркнул, что благодаря политике президента Ильхама Алиева и отваге азербайджанских военнослужащих наряду с военными укреплениями, созданными лидерами армяно-григорианской церкви с большими капиталовложениями с целью удержаться на этих землях, были разрушены и "идеологические укрепления": "В то же время, после 44-дневной Отечественной войны мировому сообществу еще раз было продемонстрировано соответствующее международным нормам отношение Азербайджана к культурному и религиозному наследию, в том числе к памятникам истории и религии, принадлежащим Кавказской Албании и христианской религии в целом".

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Версия на азербайджанском языке Mübariz Qurbanlı: "Erməni kilsəsinin Azərbaycan torpaqlarında yaratdığı ideoloji istehkamlar darmadağın edilib"

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