О нас

Мубариз Гурбанлы: Антиазербайджанские действия Ирана вернутся к нему бумерангом

Мубариз Гурбанлы: Антиазербайджанские действия Ирана вернутся к нему бумерангом Антиазербайджанские действия Ирана вернутся к нему бумерангом.
Религия
6 апреля 2023 г. 12:48
Мубариз Гурбанлы: Антиазербайджанские действия Ирана вернутся к нему бумерангом

Антиазербайджанские действия Ирана вернутся к нему бумерангом.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы.

Он отметил, что Иран пытается создать в Азербайджане "5-ю колонну": "Серьезный ущерб от этого может понести сам Иран".

"И теракт против нашего посольства, и покушение на депутата парламента Фазиля Мустафу, и выявленные азербайджанскими правоохранительными и специальными службами группы, и результаты предварительных расследований показывают, что различными путями были предприняты попытки подорвать общественно-политическую стабильность в Азербайджане, в том числе и под прикрытием религии", - добавил М.Гурбанлы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Mubariz Gurbanli: Iran's anti-Azerbaijani actions will return to it like boomerang
Версия на азербайджанском языке Mübariz Qurbanlı: “İranın anti-Azərbaycan əməlləri bumeranq kimi özünə qayıdacaq”

Экслюзивные новости

Министр: Азербайджан и Дагестан обладают значительным потенциалом для роста товарооборота
Министр: Азербайджан и Дагестан обладают значительным потенциалом для роста товарооборота
6 апреля 2023 г. 11:10
Эксперт: Проект зеленого коридора имеет не только экономическую значимость
Эксперт: Проект "зеленого коридора" имеет не только экономическую значимость
5 апреля 2023 г. 17:40
Украинский эксперт: Минная угроза в Карабахе останется на годы
Украинский эксперт: Минная угроза в Карабахе останется на годы
5 апреля 2023 г. 15:18
Аяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
ФотоАяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
4 апреля 2023 г. 17:35
Азеристиликтеджхизат обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
"Азеристиликтеджхизат" обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
3 апреля 2023 г. 16:45
Эксперт: Минная проблема в Азербайджане требует серьезного внимания международных организаций
Эксперт: Минная проблема в Азербайджане требует серьезного внимания международных организаций
3 апреля 2023 г. 16:37
Счетная палата приступила к проверкам в AzTV
Счетная палата приступила к проверкам в AzTV
3 апреля 2023 г. 13:39
Султан Ахмед Али: Преступления армян против азербайджанцев являются актами геноцида
Султан Ахмед Али: Преступления армян против азербайджанцев являются актами геноцида
1 апреля 2023 г. 14:11
Пакистанский эксперт: 31 марта – трагический день для всех азербайджанцев
Пакистанский эксперт: 31 марта – трагический день для всех азербайджанцев
31 марта 2023 г. 17:30
Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
30 марта 2023 г. 13:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi