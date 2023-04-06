Мубариз Гурбанлы: Антиазербайджанские действия Ирана вернутся к нему бумерангом

Антиазербайджанские действия Ирана вернутся к нему бумерангом.

Антиазербайджанские действия Ирана вернутся к нему бумерангом.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы.

Он отметил, что Иран пытается создать в Азербайджане "5-ю колонну": "Серьезный ущерб от этого может понести сам Иран".

"И теракт против нашего посольства, и покушение на депутата парламента Фазиля Мустафу, и выявленные азербайджанскими правоохранительными и специальными службами группы, и результаты предварительных расследований показывают, что различными путями были предприняты попытки подорвать общественно-политическую стабильность в Азербайджане, в том числе и под прикрытием религии", - добавил М.Гурбанлы.