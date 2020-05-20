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Мубариз Гурбанлы: Из-за COVID-19 религиозные обряды проводятся дома

Мубариз Гурбанлы: Из-за COVID-19 религиозные обряды проводятся дома

© Report

"Из-за коронавируса во всех странах мира ограничена деятельность религиозных храмов. Людям также рекомендовано проводить религиозные обряды дома, и они следуют этому. Все понимают, что массовость может привести к распространению вируса".

Как передает Report, об этом в интервью Yeni TV сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

По его словам, в фетве Управления мусульман Кавказа в связи с месяцем Рамазан также рекомендуется проводить религиозные обряды дома: "Все работы выполняются в соответствии с этим".

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