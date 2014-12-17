​Мубариз Гурбанлы: Можно сказать, что в Азербайджане нет серьезных проблем в межрелигиозных вопросах

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ "Сегодня в большинстве стран мира религию используют в политических целях. Подобные факты можно встретить и в Азербайджане".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами (ГКРРС) Мубариз Гурбанлы на прошедшей конференции на тему "Отношения государство-религия и гражданское общество".

"Есть люди, которые, прикрываясь религией, пытаются реализовать свои политические цели. Зачастую случаи использования религии в политических целях наблюдаются в исламских странах.

В особенности в исламских странах очень много людей становятся жертвами трагедий и войн, происходящих в результате использования религии в политических целях. Сегодня в мире происходят различные конфликты, и очень жаль, что среди них больше всего бросаются в глаза те, что связывают с исламом".

М.Гурбанлы добавил, что отношения между государством и религией в Азербайджане регулируются пунктами Конституции Азербайджанской Республики: "Можно сказать, что в настоящее время в Азербайджане нет серьезных проблем в межрелигиозных вопросах. В нашей стране осуществляются проекты, направленные на охрану религиозных, моральных ценностей, защиту прав нравственности и воспитания в исламе. В этом деле большая ответственность возлагается и на НПО, которым в данном вопросе отводится особая роль".