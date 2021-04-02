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Может ли вакцина нарушить пост? - комментарий УМК 

Может ли вакцина нарушить пост? - комментарий УМК  "Хочу заверить, что вакцинация не является нарушением поста"
Религия
2 апреля 2021 г. 12:39
Может ли вакцина нарушить пост? - комментарий УМК 
Report/ Firi Salim
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"В этом году месяц Рамазан пришелся на период пандемии. В настоящее время среди населения проводится вакцинация против коронавирусной инфекции, и многие задаются вопросом о том, не является ли вакцина нарушением поста. Хочу заверить, что вакцинация не является нарушением поста".

Об этом Report сообщил полномочный представитель председателя Управления Мусульман Кавказа (УМК), теолог Гаджи Шахин Гасанли.

Представитель УМК отметил, что орудж (пост) могут нарушить лишь питательные уколы (парентеральное питание): "В противном случае это не нарушит пост. Я сам на днях вторично вакцинировался от коронавируса. Проблем со здоровьем у меня не наблюдалось и никакого побочного действия тоже не было. Хочу отметить, что на момент вакцинации я постился".

Отметим, что первый день Рамазана придется на 14 апреля, а 13-14 мая в стране будет отмечаться праздник Рамазан.

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