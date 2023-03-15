Моратинос: Вместе мы должны бороться против исламофобии

Мировое сообщество должно совместными усилиями бороться против исламофобии, пропагандируя ислам как религию мира и монотеизма.

Мировое сообщество должно совместными усилиями бороться против исламофобии, пропагандируя ислам как религию мира и монотеизма.

Как передает Report, об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН, верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос в видео-обращении к участникам конференции ”Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы".

Моратинос подчеркнул, что 15 марта было объявлено Международным днем борьбы с исламофобией.

"Почему была необходимость в отдельном дне борьбы с исламофобией? Потому что он стоит рядом с такими проблемами, как ксенофобия и нетерпимость",- добавил он.

Моратинос выразил надежду, что участники конференции в течение двух дней будут обсуждать важные вопросы, касающиеся уважительного отношения к исламу и борьбы с исламофобией.

В ноябре 2020 года на заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в городе Ниамей (Республика Нигер) 15 марта было объявлено днем борьбы с исламофобией. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций в 2022 году также объявила этот день Международным днем борьбы с исламофобией.