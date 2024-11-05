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Моратинос: Религиозные лидеры могут внести значительный вклад в борьбу с изменением климата

Моратинос: Религиозные лидеры могут внести значительный вклад в борьбу с изменением климата Религиозные лидеры могут внести значительный вклад в борьбу с изменением климата.
Религия
5 ноября 2024 г. 10:30
Моратинос: Религиозные лидеры могут внести значительный вклад в борьбу с изменением климата

Религиозные лидеры могут внести значительный вклад в борьбу с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом заявил верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос сегодня на бакинском Глобальном саммите религиозных лидеров.

"Изменение климата является одним из самых неотложных среди множества глобальных вызовов. Правительство Азербайджана, принимающее COP29, прекрасно понимает, что страны не смогут в одиночку справиться с этой проблемой. Поэтому саммит религиозных лидеров организован как нельзя вовремя", — отметил Моратинос.

По его словам, религиозные лидеры имеют уникальный человекоцентричный подход к климатической проблеме. Он подчеркнул, что "человеческий аспект", к сожалению, часто остается незамеченным в глобальных дискуссиях.

Религиозные деятели, в отличие от политиков, концентрируют внимание на моральных ценностях, таких как сострадание, справедливость и человеческое достоинство, добавил он.

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Версия на английском языке Moratinos: Religious leaders can make significant contribution to combating climate change
Версия на азербайджанском языке Moratinos: Dini liderlər iqlim dəyişikliyi ilə mübarizəyə mühüm töhfə verə bilərlər

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