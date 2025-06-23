Модель мультикультурализма и толерантности Азербайджана обсудят в Германии

Делегация во главе с председателем Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Рамином Мамедовым посетит Германию 24–26 июня.

Делегация во главе с председателем Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Рамином Мамедовым посетит Германию 24–26 июня.

Об этом Report сообщили в Комитете.

Отмечается, что целью визита является расширенное информирование общественности в Германии о модели мультикультурализма и толерантности, проводимой в Азербайджане государственной политике по обеспечению мирного сосуществования различных религиозных и этнических групп. Кроме того, состоялось обсуждение возможностей сотрудничества с религиозными организациями и политическими структурами Германии.

В рамках визита запланированы встречи с официальными лицами и политиками этой страны, а также посещение ряда религиозных и исторических объектов.

Кроме того, делегация примет участие в мероприятии "Единство в разнообразии: Межрелигиозные голоса в диалоге", организованном Культурным центром Азербайджана в Германии.