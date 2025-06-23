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Модель мультикультурализма и толерантности Азербайджана обсудят в Германии

Модель мультикультурализма и толерантности Азербайджана обсудят в Германии Делегация во главе с председателем Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Рамином Мамедовым посетит Германию 24–26 июня.
Религия
23 июня 2025 г. 13:52
Модель мультикультурализма и толерантности Азербайджана обсудят в Германии

Делегация во главе с председателем Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Рамином Мамедовым посетит Германию 24–26 июня.

Об этом Report сообщили в Комитете.

Отмечается, что целью визита является расширенное информирование общественности в Германии о модели мультикультурализма и толерантности, проводимой в Азербайджане государственной политике по обеспечению мирного сосуществования различных религиозных и этнических групп. Кроме того, состоялось обсуждение возможностей сотрудничества с религиозными организациями и политическими структурами Германии.

В рамках визита запланированы встречи с официальными лицами и политиками этой страны, а также посещение ряда религиозных и исторических объектов.

Кроме того, делегация примет участие в мероприятии "Единство в разнообразии: Межрелигиозные голоса в диалоге", организованном Культурным центром Азербайджана в Германии.

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Версия на английском языке Azerbaijan's model of multiculturalism and tolerance to be discussed in Germany
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın multikulturalizm və tolerantlıq modeli Almaniyada müzakirə ediləcək

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