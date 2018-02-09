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    Министр иностранных дел Ватикана встретится с Аллахшукюром Пашазаде

    Завтра делегация прибудет с официальным визитом в Азербайджан© Report

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Делегация во главе с министром иностранных дел Ватикана архиепископом Полом Ричардом Галлахером завтра, 10 февраля, с официальным визитом прибудет в Азербайджан.

    Как сообщает Report, в рамках визита глава МИД Ватикана встретится с председателем Управления мусульман Кавказа Шейх Уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде.

    Отметим, что цель визита - участие 11 февраля в церемонии, посвященной повышению до звания епископ ординария Католической Церкви Азербайджана Владимира Фекете. 

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