Министр иностранных дел Ватикана встретится с Аллахшукюром Пашазаде

© Report

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Делегация во главе с министром иностранных дел Ватикана архиепископом Полом Ричардом Галлахером завтра, 10 февраля, с официальным визитом прибудет в Азербайджан.

Как сообщает Report, в рамках визита глава МИД Ватикана встретится с председателем Управления мусульман Кавказа Шейх Уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде.

Отметим, что цель визита - участие 11 февраля в церемонии, посвященной повышению до звания епископ ординария Католической Церкви Азербайджана Владимира Фекете.