Милих Евдаев: В ближайшее время общины горских евреев объединятся

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ "Сегодня в Азербайджане зарегистрировано 7 религиозных общин, действуют 8 синагог. На данный момент также строится музей синагога. Кроме того, действуют две еврейские школы и два детских сада с еврейским уклоном".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Бакинской общины горских евреев Михил Евдаев на организованном для журналистов Госкомитетом по работе с религиозными структурами совместно с Управлением мусульман Кавказа и Советом прессы семинаре "Национально-духовный ценности и СМИ".

По его словам, ни в одной мусульманской стране мира, за исключением Азербайджана, не построена и не сдана евреям синагога: "Наш народ очень признателен за это президенту Ильхаму Алиеву. Бакинская община горских евреев является самой крупной из еврейских общин Азербайджана. В членстве общины насчитывается около 10 000 человек. Сейчас идет обсуждение вопроса объединения еврейских общин. Скорее всего, в ближайшее время общины горских евреев объединятся".

М.Евдаев также затронул толерантное отношение в Азербайджане к евреям: "Во время нашей поездки во Францию раввин Парижа сказал, что из-за агрессивного отношения к евреям во Франции, на улице они вынуждены быть французами, а дома - евреями. Я ответил им, что по сравнению с ними, мы являемся евреями и на улице, и дома. Можно сказать, что наш менталитет совпадает с менталитетом азербайджанского народа. Единственное различие в том, что мы читаем "Тору", а вы "Коран". Обе книги были ниспосланы в месяц Рамазан".